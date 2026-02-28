O ülkeden turizm atağı: 1 Temmuz 2026’ya kadar vizesiz seyahat dönemi başladı

Batı Asya’nın yüksek platolarında konumlanan Ermenistan, turizmde yeni bir sayfa açtı. Ülke yönetimi, ekonomik hareketliliği artırmak ve ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla giriş kurallarında kapsamlı bir değişikliğe giderek 113 ülke için vize şartını geçici olarak kaldırdı.

Alınan karara göre, Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri vatandaşları (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn dahil), Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları ile Birleşik Arap Emirlikleri için geçerli oturma iznine sahip kişiler 1 Temmuz 2026 tarihine kadar Ermenistan’a vizesiz giriş yapabilecek. Yeni uygulama çerçevesinde ziyaretçilere, bir yıl içinde toplam 180 güne kadar konaklama hakkı tanınacak.

Ermenistan Turizm Komitesi yetkilileri, düzenlemenin temel amacının ülkenin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirtti. Ortaçağ manastırları, tarihi anıtları ve dağlık manzaralarıyla dikkat çeken ülke, Avrupa’dan kısa ve orta menzilli uçuşlarla kolay ulaşılabilir bir destinasyon olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan, kararın küresel gezginlere açık bir davet niteliği taşıdığını vurgulayarak, “Ermenistan açık ve misafirperver bir ülke. Kültürümüzü, manzaralarımızı ve misafirperverliğimizi 2026 boyunca daha fazla ziyaretçiyle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe rekabetin arttığı bir dönemde atılan bu adımın, Ermenistan’ı 2026 yılı boyunca bölgenin öne çıkan destinasyonlarından biri haline getirmesi bekleniyor.