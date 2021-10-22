O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’

Suudi Arabistan'ın dış politikasında etkili isimlerden biri olan Prensi Türki bin Faysal 1990'lı yılların aksine bugün Suudi Arabistan'ın Taliban'ı Afganistan'ın meşru yöneticisi olarak tanımayacağını söyledi.

Türki bin Faysal BBC'ye yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın 1990'lı yıllarda Taliban'ı Afganistan'ın meşru yöneticisi olarak tanımasında silahlı grupların yıkıcı bir iç savaşının ardından Taliban'ın başkent Kabil de dahil ülkenin %90'ını ele geçirip ülkeye istikrar getirmesinin etkili olduğunu belirtti.

Türki bin Faysal Suudi Arabistan'ın şu an ise Taliban'ı tanımayı düşünmediğini, bunun gerekçesinin de "Taliban'ın el Kaide ile ilişkileri" olduğunu ekledi.

Türki bin Faysal, Suudi Arabistan'ın eski lideri Kral Abdullah döneminde (2005-2015) ülkenin Taliban ile Kabil hükümeti arasında arabuluculuk yapmak istediğini, Taliban'a El Kaide ile ilişkilerini kesmesinin teklif edildiğini ama Taliban'ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

Prens Türki bin Faysal kimdir?

1964-1975 döneminde Suudi Arabistan Kralı olan Faysal bin Abdülaziz'in (1906-1975) oğlu olan Türki bin Faysal 1979-2001 döneminde Suudi istihbaratının başında bulunuyordu. 2005-2007 döneminde Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi olan Türki bin Faysal Batı'da eğitim aldığı ve dış bağlantıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın dış politikasında ve özellikle Batı ile ilişkilerinde halen önemli bir isim olarak görülüyor.

Taliban 1996'da Afganistan'da iktidara geldiğinden Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Afganistan'ın meşru yöneticisi olarak tanınmıştı.

Kaynak: Mepa News