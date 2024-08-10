O ülkeden şok açıklama: 32 İHA düşürüldü!
Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Rus toraklarında ilerleyen Ukrayna'ya ait 32 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Kursk bölgesinde 26, Yaroslavl bölgesinde de 6 İHA, Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün de Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğunu ve 75 İHA'nın yok edildiğini bildirmişti.
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