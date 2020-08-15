O ülkeden kötü haber! Ölü sayısı arttı

Güney Asya'da bulunan Bangladeş'te muson yağışlarının neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 217’ye yükseldiği duyuruldu.

Ülkenin Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan duyuruda, 30 Haziran tarihinden beri aşırı yağışların yol açtığı sellerde 217 kişinin öldüğü ifade edildi.

47 bin kişi kirli sulardan hastalandı!

Açıklamaya göre; Bangladeş'te 47 bin kişi ise kirli suların yol açtığı hastalıklara yakalandı.

Yapılan açıklamaya göre; yaşanan seller nedeniyle ülkede 850 bin kişi yerlerinden oldu. Yaklaşık 2 milyon kişinin yiyecek, temiz su ve barınaklara ihtiyacı olduğu belirtildi.

AB ve BM yardım yapacak

Avrupa Birliğinin (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Bangladeş’e yardım yapacağı bildirildi.

AB, 1,94 milyon dolar yardımda bulunacakken BM ise 1 milyondan fazla kişiye yardımcı olmak için 40 milyon dolarlık bir müdahale planı başlatıldığını duyurdu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her sene büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

Asya'daki muson yağışları

Doğu Asya, Güney ve Güneydoğu Asya'da etkili olan muson yağışları, yazın Umman Denizi, Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu'nda denizdeki havanın daha serin olması nedeniyle ısınan Asya kara kütlesinin alçak basınç alanı oluşturması ile nemli hava kütlesinin denizden karaya doğru taşınmasıyla oluşuyor.

Yazın Hint Okyanusu üzerinde ortalama sıcaklık 25 santigrat dereceyken, karalarda ise 45 dereceye kadar yükselebiliyor.

Denizden karaya esen rüzgarlar ile beraber taşınan bulutlar, Himalaya Dağları'na kadar olan kıyı kesiminde mevsimsel yağışlara sebebiyet veriyor. Yağışlar, Hint alt kıtası, Hindi Çini ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile Çin, Kore Yarımadası ve Japonya'ya kadar olan bölgede etkisini gösteriyor. Fakat yağışların en yoğun yaşandığı bölge, hava kütlesinin kuzeydeki Himalaya Dağları ile karşılaşarak sıkışması nedeniyle Hindistan, Nepal, Butan, Bangladeş, Myanmar'ı kapsıyor. Buralarda yağışlar, zaman zaman on binlerce insanın evlerini terk etmesine neden olan sel felaketleriyle sonuçlanıyor.