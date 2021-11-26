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Dünya O ülkeden İsrailli sporculara vize yok
Dünya

O ülkeden İsrailli sporculara vize yok

Malezya, 7-12 Aralık tarihlerinde Kuala Lumpur'da düzenlenecek olan Squash Erkekler Dünya Takım Şampiyonası için siyonist İsrailli oyunculara vize vermeyerek onurlu bir duruş sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:32:00 -
O ülkeden İsrailli sporculara vize yok

Münübe Yılmaz

Malezya, 7-12 Aralık tarihlerinde Kuala Lumpur'da düzenlenecek olan Squash Erkekler Dünya Takım Şampiyonası için siyonist İsrailli oyunculara vize vermedi. Ülkenin squash organizasyonunu yürüten Malezya Squash Raketleri Derneği konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İsrail tarafı ise Dünya Squash Federasyonu’nun problemi çözememesi durumunda İsviçre'deki spor tahkim mahkemesine başvurmayı planladıklarını açıkladı. Malezyalı yetkililerin İsrail squash takımına vize vermeyi reddettiğinin farkında olduklarını belirten Dünya Squash Federasyonu (WSF), “Katılmak isteyen tüm üye ülkelerin bunu memnuniyetle karşılayacağı açık ve kapsayıcı dünya şampiyonaları ilkesine bağlıyız” açıklaması yaparken, Malezya'nın squash kuruluşuyla temas halinde olduklarını ve konunun "adil bir çözüme kavuşacağını” umduklarını belirtti.

Malezya’nın ilk onurlu duruşu değil

26 takımın katılacağı Squash Erkekler Dünya Takım Şampiyonası, bu yılın başlarında, koronavirüsle ilgili seyahat kısıtlamaları sebebiyle Yeni Zelanda'dan Malezya'ya taşınmıştı. 2019 yılında Malezya, İsrailli sporcuları reddetmekle tehdit ettiği için Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkından mahrum edilmişti. 2015'te ise İsrailli rüzgar sörfçüleri, vizeleri reddedildikten sonra Langkawi adasındaki bir yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı.

İsrail’le diplomatik ilişkisi yok

İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ve nüfusunun yüzde 60’ını Müslümanların oluşturduğu Malezya’ya İsrail pasaportu ile giriş yasak.

 

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