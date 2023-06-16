O ülkeden ihracatında geliriyle alakalı olası oran çıkmadı: Binlerce rakam yerine milyarlarca para artış

Japonya'nın ihracatı Mayıs ayında yüzde 0,6 artarak düşüş beklentilerini aştı.

Mayıs ayında Japonya'nın ihracatı, ekonomistlerin yüzde 0,8'lik düşüş tahminlerinin aksine, yıllık yüzde 0,6 arttı.

İhracat, Mayıs 2022'de kaydedilen 7,25 milyara kıyasla 7,29 milyar yen (52 milyon dolar) oldu.

İthalat da beklenenden daha küçük bir düşüş gördü ve bir yıl önceki 9.62 milyar yen'e kıyasla yıllık sadece yüzde 9.9 düşerek 8.67 milyar yen oldu.

bloomberght'e göre: Japonya'nın ticaret açığı, Mayıs 2022'deki 2,37 milyar yen ile karşılaştırıldığında yıllık yüzde 42 düşüşle 1,37 milyar yen oldu.

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