O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla mahkum affedildi! Afrika ülkesi Etiyopya'da, 13 binden fazla siyasi mahkumun affedildiği ifade edildi.

Etiyopya, toplamda 13 bini aşkın siyasi mahkum için af kararı çıkardı. Devlet medyasında aktarılan bilgilere göre daha önce terörizm, vatana ihanet, silahlı eylem, anayasal düzene karşı suç işleme gibi suçlamalardan hüküm giyen 13 binden fazla kişi affedildi. Etiyopya parlamentosu, Temmuz ayında binlerce kişinin yararlanabileceği bir af tasarısını onaylamıştı. 13.200 mahkum affedildi Tasarının onaylanmasından bugüne kadar geçen süreçte toplam 13.200 mahkumun affedildiği belirtildi. Ülkede mevcut hükümetten önce grev yapan hükümet, 2015 yılında patlak veren protestolarda benzer suçlamalarla 30 bine yakın kişinin tutuklandığını, bunlar arasında öğrencilerin, gazetecilerin, blog yazarlarının ve muhalif liderlerin olduğunu açıklamıştı. Kaynak: Mepa News

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.