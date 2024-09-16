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O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Gündem O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor
Gündem

O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-16 17:17:00 - 2024-09-16 17:35:29
O ülkeden 'dur diyen yok mu' diye? isyan ettiler ama Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor

Türkiye Mısır, Hindistan gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirirken bu kez Ankara-Kahire hattında tarafların Libya krizini çözmek için Türk yetkililerin çabaladığını o isim öne sürdü!

Ankara-Kahire hattında ilişkilerin yeni döneme girmesiyle birlikte tarafların Libya krizini çözmek için çabaladığı belirtildi.

Türkiye ile Mısır, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı bu dönemde Libya krizini çözmek için çabalıyor.

Bloomberg'e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Mısır ve Türkiye'nin OPEC üyesi Libya'daki krizi çözmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Libya'daki durumun iç savaşa dönüşme tehlikesi taşıdığı belirtilen haberde, "Beş yıl önceki Libya çatışmasında karşıt taraflarda yer alan Kahire ve Ankara, Kuzey Afrika ülkesinin iki rakip hükümetini bir anlaşmaya varmaları için zorluyor. Türkiye, uzun süredir Mısır'ın müttefiki olan Halife Hafter ile de görüşmelerde bulundu." denildi.

Üç Libyalı yetkili, taraflar arasında gelişen ilişkilerin kısa vadede yeni bir çatışma olasılığını önleyeceğini söylediği aktarıldı.

Mısır ve Türkiye'den dev adım: Türkiye'nin kapısını çaldılar!
Mısır ve Türkiye'den dev adım: Türkiye'nin kapısını çaldılar!

Ekonomi

Mısır ve Türkiye'den dev adım: Türkiye'nin kapısını çaldılar!

 

 

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