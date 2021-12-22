O ülkeden çok sert tehdit! Gerekirse 24 saat içinde vururuz

Münübe Yılmaz

İsrail ile İran arasındaki gerginlik her geçen gün daha da artarken, Tel Aviv’den gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, “Gerekmesi halinde 24 saat sonra İran'a saldırabiliriz” dedi. İsrail gazetesi Yediot Aharonot'a röportaj veren çiçeği burnunda komutan, “İran’ın benim komutanlığım döneminde vurulmasını arzuluyorum. Omuzlarım bu ağırlığı kaldırabilir” diye konuştu.

“ABD bizim için bir müttefikten daha fazlası”

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran'a olası bir saldırı için hazırlanma konusunda elinde yeterli bütçe olup olmadığıyla ilgili bir soruya karşılık "Sıfırdan başlamıyoruz. Kendimizi F-35'lerle donattık. Çok katmanlı savunma için binlerce Demir Kubbe önleyici tedarik ettik" diyen Bar, ABD'nin iki KC-46 yakıt ikmal uçağının İsrail'e teslimatını geciktirmesine dair de “ABD’den böyle bir talepte bulunulduğunda ben oradaydım. Hava Kuvvetlerimiz şu anda ABD’nin geciktirme sebebini inceliyor. Onlar bizim için bir müttefikten daha fazlası. Gerekçelerini bilmiyorum ama en az iki yakıt ikmal uçağı alma ihtimalimiz henüz tükenmedi” ifadelerini kullandı.

“İran’ı vurursak, Lübnan’la savaş da kaçınılmaz”

İsrail İran'ı vurur vurmaz Lübnan ile aralarında bir savaşın patlak vereceğine inandığını da söyleyen Bar, “Bu savaş, kesinlikle bir kara operasyonunu da içerecek. Buna hazırlıklı olmalıyız. Üçüncü Lübnan savaşı Lübnan'la yapılan ilk iki savaşla karşılaştırılamaz. Bu sefer daha kısa sürede ve daha az kayıpla açık bir zafer istiyoruz” dedi.