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Dünya O ülkeden acil karar: Geri çekiyorlar
Dünya

O ülkeden acil karar: Geri çekiyorlar

Hindistan'ın Cammu Keşmir'den 10 bin Hint askerini acil olarak geri çektiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:51:00 -
O ülkeden acil karar: Geri çekiyorlar

Hindistan'da yönetim, Cammu Keşmir'den 10 bin paramiliter Hint askeri için acil emir verdi.

Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan yönetimi, bölgedeki 10 bin askerin acil şekilde ülkenin diğer bölgelerindeki birliklerine geri dönmeleri talimatı verdi.

Hindistan İçişleri Bakanlığının, bu talimatı bölgedeki güvenlik gücü konuşlandırılmasını tekrar gözden geçirmesinden sonra verdiği ifade edildi.

Bölgeden ayrılacak birliklerin bu hafta içerisinde Bakanlığın talimatını yerine getirmesi bekleniyor.

Geri çekilmesi istenilen birlikler, geçen sene ağustos ayında Hint yönetiminin Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasıyla önleyici tedbir olarak bölgeye sevk edilen on binlerce güvenlik gücü arasında bulunuyordu.

Bugüne kadar 7 binin üzerinde askerin geri çekildiği bildiriliyor.

Cammu Keşmir'de yoğun baskı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile çoğunluğu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvetmiş ve bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na bölmüştü.

Karardan sonra Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları arttırmış, sokağa çıkma yasağının beraberinde telefon, internet ve ulaşım üzerinde kısıtlamalar getirmiş, bölgede bulunan yerel partilerin yöneticileri ile üyelerine gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi yansıtan Hindistan, çıkardığı yeni yasalar ile Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek, bölgenin demografik yapısını değiştirmek için uğraşıyor.

Uzmanlar, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının, bölgedeki Müslüman ağırlıklı nüfusun etkisizleştirilmesini hedeflediğini belirtmişti.

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