  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede uyarı! Yanardağ yakında faaliyete geçebilir
Dünya

O ülkede uyarı! Yanardağ yakında faaliyete geçebilir

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyamuragira yanardağının yakında faaliyete geçebileceği uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:50:00 -
O ülkede uyarı! Yanardağ yakında faaliyete geçebilir

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyamuragira yanardağının yakında faaliyete geçebileceği ikazında bulunuldu.

Goma Volkanolojik Gözlemevi (OVG) Direktörü Kasereka Mahinda yaptığı açıklamada, Nyamuragira yanardağında iç patlamalar tespit ettiklerini bildirdi.

Nyamuragira yanardağında magmanın çok uzak olmadığını belirten Mahinda, yakında dış patlama yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yanardağda uzun süredir iç patlamalar yaşandığını kaydeden Mahinda, dış patlama yaşanması durumunda insani ve çevresel felaketlere yol açabileceğini bildirdi.

Nyamuragira yanardağı son olarak bu sene 23 Mayıs'ta faaliyete geçmiş, lavlar şehrin içine kadar ulaşmış, 32 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Yanardağın 2002’de faaliyet geçmesiyle de 250 kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz
Gündem

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya bölgesinde kayda değer doğal gaz olduğundan emin olduklarını ve bu yüz..
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi
Kadın - Aile

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi

Elazığ'da sağlık çalışanlarına ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay