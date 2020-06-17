O ülkede uçuşlar iptal edildi! Vaka sayısı hızla artıyor

Pekin'deki iki havaalanından gerçekleşecek ticari uçuşların yüzde 60'ından fazlası iptal edildi. Sefer iptalleri, gidişlerin yanı sıra gelişleri de kapsıyor.

İktidardaki Çin Komünist Partisi'nin kontrolündeki Global Times'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çarşamba sabahından itibaren Pekin'deki iki havaalanından bin 255 uçuş iptal edildi.

GT'ye göre bu rakam, giden uçuşların yüzde 67'si ve gelen uçuşların da yüzde 68'ini oluşturuyor.

Yeni düzenlemeler, tehir ya da iptallerle ilgili Çin Sivil Havacılık Otoritesi, Pekin Capital Havaalanı ve Pekin Daxing Uluslararası Havaalanı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Pekin Capital'den yapılan açıklamada, gün içerisinde sadece 500 gidiş ve 7 gelişin yapılacağı duyuruldu.

İptallerin özellikle sıkıntı yaşanabilecek noktalara olduğu kaydedildi.

Başkent Pekin'de, 12 Haziran'da bir gıda pazarında koronavirüse rastlanmasının ardından kent genelinde 11 semtte karantina uygulaması başlatılmıştı.