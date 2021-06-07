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Dünya O ülkede Twitter kullananlar cezalandırılacak
Dünya

O ülkede Twitter kullananlar cezalandırılacak

Nijerya hükümeti, ülkede Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından yasağı delenlerin yargılanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 04:50:00 -
O ülkede Twitter kullananlar cezalandırılacak

Adalet Bakanı Bakanlığı Sözcüsü Umar Jibrilu Gwandu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, Federal hükümet tarafından konulan Twitter yasağını ihlal eden herkesin yargılanmasını emretti.

Malami, yargılanma kararının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Nijerya İletişim Komisyonu ve Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile iş birliği yapılacağını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuştu.

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