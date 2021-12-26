O ülkede Türkiye aşkı! 'İstanbul' en popüler kız ismi oldu

Somali ve Türkiye, Osmanlı dönemine kadar uzanan uzun bir tarihi paylaşıyor ve Türklerin, Somali'nin İngiliz sömürge imparatorluğuna karşı bağımsızlık mücadelesinde büyük rol oynaması unutulmuyor.

Osmanlı'nın Somali'de, ülkenin bağımsızlık kahramanlarından Seyyid Muhammed Abdulle Hassan liderliğindeki Derviş denilen güçleri vardı. İngiliz yönetimine karşı savaşan, 1856-1920 yılları arasında Osmanlılar tarafından desteklenen Derviş hareketi, aynı zamanda Somali dini ve askeri lideriydi.

Somali'de hala Osmanlı camileri var

Somali cumhurbaşkanlığına göre ülkede yüzlerce yıl öncesine dayanan ve Osmanlılar tarafından yaptırılan tarihi camiler bulunabiliyor.

Somalinin kuzey eyaleti Somaliland'daki liman kenti Berbera'da bulunan tarihi binalar ve camiler, Somali genelinde görülen Türk etkisinin örnekleridir.

Türk ve Somali halkı kolayca entegre oldu

Türkiye, Somali'de sadece kültürel bir etkiye sahip olmakla kalmadı, iki ülke arasında on yılı aşkın bir süredir gelişen iyi ilişkiler, Türk ve Somali halkının kolayca entegre olmasını sağladı.

Türkiye'de önemli bir Somali diasporası yaşıyor ve Somali'de iş adamları, doktorlar, mühendisler ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere önemli bir Türk diasporası var.

THY'nin etkisi büyük

"Türkiye'ye giderseniz ve İstanbul veya Ankara'yı ziyaret etme fırsatı bulursanız, Somali diasporasının topluma sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu, iş yaptığını, üniversitelere gittiğini ve tüm bunların, her gün Mogadişu üzerinden uçan Türk Hava Yollarının olması nedeniyle olduğunu göreceksiniz. Bu, Somali ile Türkiye arasında birkaç yıl önce imzalanan kültürel entegrasyon anlaşması için iyi bir şey."

Somali ve Türk yapımcılar arasında film iş birliği

Türk devlet yayıncısı TRT, Somali kültürünün gelişmesine yardımcı olacak ve bir zamanlar popüler olan ancak askeri rejimin çöküşünün ardından 1990'daki iç savaştan sonra ortadan kaybolan kaliteli dramalar üretmek için Somalili film yapımcılarını eğitecek.

Hashi, "TRT kanalının yönetmenleriyle görüştük ve onlar kültürümüzü, müziğimizi ve film sektörümüzü tekrar rayına oturtmamıza yardımcı olacaklar. İki ülke arasındaki kültürel alışverişin gelişmesini sağlamak için Türk dizileri Somali'ye çevrilecek." dedi.

Somali ve Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın bir süredir Afrikalı olmayan ilk lider olarak ülkeyi ziyaret etmesinin ardından 2011 yılında yakın dostluklarını geliştirdi.

Türkçe öğrenme talebi 1 yılda 2 kat artmış

Türk film endüstrisi nedeniyle özellikle kadınlar olmak üzere gençlerin Türkçe öğrenme talebi bu yıl iki katından fazla arttı.

Zaynab Abdi Adan Türk dizilerini seviyor. Yaklaşık üç yıldır onları izlediğini ve Türkçe iletişim kurmayı da öğrendiğini söyledi.

"Aşkları anlatırken bu kadar ciddi davranmalarına bayılıyorum. Sadece onu seviyorum ve şimdi 'Alparslan: Büyük Selçuklu' adlı yeni bir tarihi drama bağımlısıyım ve benim için en iyi erkek oyuncu ( oynayan) Alpagut" dedi.

Türkiye'nin Somali'ye etkisini görmek istiyorsanız isimlere bakın

Mogadişu'da yaşlı bir adam olan Ahmed Osman, "Türkiye'nin Somali'de ne kadar etkisi olduğunu bilmek istiyorsanız, ülkedeki kadın isimlerine bakmanız yeterli", dedi.

Ülkedeki en popüler kadın isimlerinden biri de “İstanbul” dedi.

"Dinsel açıdan akrabayız ve büyük bir Müslüman ülkenin bizim üzerimizde bu tür bir etkiye sahip olduğunu görmekten mutluyum çünkü bizim neslimizden önce İtalyan kültürü gibi Batı etkilerine sahiptik ama artık değil."

'Şu anda Barbaroslar'ı izliyorum"

Feysal Ali, Türk filmlerini Arapça'dan Somali'ye çevirdiğini ve tarihsel olarak tasvir edilen "Diriliş: Ertuğrul" da dahil olmak üzere beş farklı drama izlediğini söyledi.

"Sadece üç ayda 'Ertuğrul' dizisinin beş sezonunu da izledim. Asker temalı 'Söz' dizisini de izledim ve şu anda 'Barbaroslar' izliyorum" dedi.

Bu yıl Somali, Türkiye ile özel ilişkisinin 10. yılını kutladı.

Mogadişu'da düzenlenen törene yabancı diplomatlar, üst düzey Somali yetkilileri ve Türkiye'nin Somali büyükelçisi de katıldı. Başkent Mogadişu'da Birleşmiş Milletler'in karargahına ev sahipliği yapan Halane yerleşkesinde Türk semazenleri gösteri yaptı.

Hashi, "Somalili şarkıcılar ve Türk müzisyenler, Somali ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişin nasıl çalıştığını sergilemek için davet edildiler ve tüm devlet adamları ve katılımcılar katıldı. Performanslara hayran kaldım” dedi.

Türk sineması Bollywood'u geride bıraktı

Türk film endüstrisi, diğer yabancı filmlerin hakimiyetini kaybetmesiyle ülkede bir oyun değiştirici oldu. Hashi, Somalililerin daha önce Bollywood (Hint) filmlerini izlemeyi sevdiklerini, ancak şimdi bunu Türk filmlerinin geride bıraktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Agency English - Çeviri: Superhaber