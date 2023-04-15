O ülkede teşhisi koyulmayan hastalık hızla yayılıyor!

Kenya'da ortaya çıkan ve henüz tanı konulmayan hastalık 627 kişiye bulaştığı belirtildi.

Ülkede hızla yayılan hastalıkla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Müdür Vekili Patrick Amoth, henüz teşhis edilemeyen hastalıkla ilgili şu ana kadar 627 kişiye bulaştığını ve 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

Başkent Nairobi'de son durumla ilgili açıklama yapan Amoth, "14 Nisan 2023 itibarıyla 627 kişi hastalandı. Şu anda bölgedeki sağlık kuruluşlarına 19 öğrencinin durumu stabil olarak kabul ediliyor." dedi. (İLKHA)