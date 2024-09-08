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Dünya O ülkede tayfun hayatı felç etti
Dünya

O ülkede tayfun hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2024-09-08 21:29:00 -
O ülkede tayfun hayatı felç etti

Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu’nda ölenlerin sayısı 21’e ulaştı.

Vietnam'da dün karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan biri olarak tanımlanan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Vietnam'da dün karaya çıkan süper tayfun Yagi hayatı felç etti. Ülkede saatte 149 km'yi aşan rüzgarlara yol açan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 229'a yükseldi. Meteoroloji yetkililerinin son 10 yılda “bölgedeki en güçlü tayfunlardan biri” olarak tanımladığı Yagi nedeniyle liman kenti Hai Phong'da birçok bölge sel suları altında kalırken, kentte altyapının hasar görmesi sonucu elektrikler kesintileri yaşandı. Tayfun, yaklaşık 3 bin 300 ev ile 120 bin hektardan fazla tarım arazisine zarar verdi.

Afet Yönetim Otoritesi, Quang Ninh eyaletinde 30 geminin şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle battığını bildirdi.

Vietnam Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, tayfunun batıya doğru ilerlediği belirtilirken, sel ve toprak kayması riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu.

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