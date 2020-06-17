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Dünya

O ülkede şok olay! Sahte Mehdi dehşet saçtı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariya bölgesinde, kendisini 'beklenen Mehdi' ilan eden kişi kendisiyle sürekli alay eden şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:31:00 -
O ülkede şok olay! Sahte Mehdi dehşet saçtı

Mısır'da kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi metro istasyonunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Yapılan ilk soruşturmada kendisini "Mehdi" ilan eden kişinin özel şoför olarak görev yaptığı belirlendi.

Katille aynı mahallede yaşayan kurbanın sürekli olarak "beklenen Mehdi" ile alay ettiği öğrenildi.Soruşturmada, sanığın kendisini "beklenen Mehdi" olarak tanıttığı, insanları kendisini takip etmeye davet ettiği belirlendi.

Polis, olayın bir metro istasyonunda yaşandığını, sanığın kendisiyle alay eden şahsı birkaç bıçak darbesiyle öldürdüğünü doğruladı.Emniyet güçlerince gözaltına alınan "sahte Mehdi", ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

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