O ülkede siber saldırı! Dijital sistemler devre dışı kaldı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, yaklaşık bir haftadır devam eden siber saldırı nedeniyle bazı hükümete ait dijital platformlar devre dışı kaldı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık bir haftadır hükümet kurumlarına yönelik siber saldırı düzenlendiği belirtildi. Devam eden siber saldırı sebebiyle hükümete ait bazı dijital platformların devre dışı kaldığı ifade edildi. Saldırı sonucu Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu ve bazı finansal sistemlere bağlı hizmetlerin geçici olarak askıya alındığı aktarıldı.

Ticaret Odası Başkanı Carlos Montenegro, düzenlediği basın toplantısında, "Hafta başından bu yana uluslararası ticarette felç var." dedi.

Saldırı nedeniyle sınırlarda, limanlarda ve havaalanında bazı sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

Altyapı ve Güvenlik Ajansı da siber saldırıdan Conti adlı bir grubu sorumlu tutarak daha önce de büyük şirketlere ve hükümetlere saldıran bu grubun suç örgütü olduğunu bildirdi.