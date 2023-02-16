O ülkede şehre inen leopar 3 kişiyi yaraladı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine inen leoparın 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim bölgesine inen leopar, 3 kişiyi yaraladı.
Geo News televizyonundaki habere göre, başkentin DHA-2 bölgesinde başı boş gezdiği görülen leopar, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.
İslamabad Yaban Hayatı Kurumu personeli tarafından yakalanmak istenen leopar, biri kadın 3 yetkiliyi yaraladı.
Yetkililer, bir evin bodrumunda sıkıştırılan vahşi hayvanı, kafes yardımıyla yakalamaya çalışıyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, leoparın yerleşim bölgesinde başıboş gezdiği ve yoldan geçenlere saldırdığı görüldü.
İslamabad'ı çevreleyen ve Himalaya sıradağlarının eteklerinde yer alan 12 bin 600 hektarlık Margalla tepelerinde yaşayan vahşi hayvanlar, zaman zaman başkent sokaklarında görülebiliyor.