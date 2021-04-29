O ülkede polis aracına bombalı saldırı
Afganistan'da trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması neticesinde polis aracında bulunan 3 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.
Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken öte yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları sürüyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.