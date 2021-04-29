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Dünya O ülkede polis aracına bombalı saldırı
Dünya

O ülkede polis aracına bombalı saldırı

Afganistan'da trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:53:00 -
O ülkede polis aracına bombalı saldırı

Afganistan'ın Pervan vilayetinde trafik polisi aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması neticesinde polis aracında bulunan 3 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken öte yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları sürüyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

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