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Ekonomi O ülkede petrol üretiminde...
Ekonomi

O ülkede petrol üretiminde...

Yeniakit Publisher
2023-04-11 17:26:00 -
O ülkede petrol üretiminde...

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, martta petrol üretiminin günde ortalama 1,26 milyon varile düştüğü bildirildi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu'ndan (NUPRC) yapılan açıklamada, ülkenin petrol üretiminin şubat ayında 1,3 milyon varil iken 48 bin 154 varillik düşüş yaşadığı kaydedildi.

Martta petrol üretiminin günde ortalama 1,26 milyon varile gerilediği kaydedilen açıklamada, bunun son 6 aydaki ilk ham petrol üretim düşüşü olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada bununla birlikte yıllık bazda 1,23 milyon varil seviyesinde yüzde 2,5'lik artışın yaşandığına işaret edildi.

Nijerya'nın petrol üretimi Eylül 2022'den Şubat 2023'e kadar artmaya devam etmişti.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci, ihracat bakımından ise 6'ncı sırada yer alıyor.
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