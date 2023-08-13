  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
Dünya

O ülkede Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-13 18:41:00 -
O ülkede Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zabul kentinde, Osmanlı ve Kaçar dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre Zabul Sınır Komutanı Albay Perviz Kasımzade, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımzade, "Kaçak yollardan ülkeye giren bir kişinin beraberinde getirdiği Kaçar ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 547 tarihi eser ele geçirildi." dedi.

Bazı eserlerin 3 asır öncesine ait olduğunu aktaran Kasımzade, 208 yüzük, 2 saat, 82 takı, 12 bilezik, 133 altın sikke ve başka bazı parçaların da ele geçirilen eserler arasında yer aldığını kaydetti.

Kasımzade, yakalanan kişinin kimlik bilgileri ve hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise detay vermedi.

İran'dan Türkiye ve kardeş ülkeye karşı çok büyük alçaklık! Gizlice verdikleri ortaya çıktı
İran'dan Türkiye ve kardeş ülkeye karşı çok büyük alçaklık! Gizlice verdikleri ortaya çıktı

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'dan Türkiye ve kardeş ülkeye karşı çok büyük alçaklık! Gizlice verdikleri ortaya çıktı

İran'dan Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi
İran'dan Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi

Dünya

İran'dan Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi

Azeri genç doktor, aylardır İran'da alıkonuluyor!
Azeri genç doktor, aylardır İran'da alıkonuluyor!

Dünya

Azeri genç doktor, aylardır İran'da alıkonuluyor!

İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi
İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

Dünya

İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

Kum fırtınası 700 kişiyi hastanelik etti
Kum fırtınası 700 kişiyi hastanelik etti

Teknoloji

Kum fırtınası 700 kişiyi hastanelik etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23