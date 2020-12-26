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Dünya O ülkede OHAL uygulaması 6 ay uzatıldı
Dünya

O ülkede OHAL uygulaması 6 ay uzatıldı

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, ülkedeki OHAL uygulamasının 23 Haziran 2021'e kadar uzatılmasını içeren kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 01:08:00 -
O ülkede OHAL uygulaması 6 ay uzatıldı

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, ülkedeki OHAL uygulamasının Cumartesi gününden itibaren 6 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Saied, OHAL uygulamasının 26 Aralık 2020'den 23 Haziran 2021'e kadar 6 aylık bir süre için uzatılmasına karar verdi" denildi.

Ülkede olağanüstü hal uygulaması ilk olarak 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı korumalarının otobüsüne düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından ilan edilmişti.

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