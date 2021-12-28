  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede "Noel" tartışması çıktı! Caiz mi değil mi?
Dünya

O ülkede "Noel" tartışması çıktı! Caiz mi değil mi?

Endonezya Ulema Konseyi Başkanı Muhammad Cholil Nafis, saygı ve hoşgörü çerçevesinde olduğu sürece Hristiyanlara mutlu Noeller dilemenin caiz olduğunu söyledi. Nafis, Endonezya Ulema Konseyi’nin 7 Mart 1981 tarihli fetvasının Noel merasimlerine katılmayı ise yasakladığını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 22:35:00 -
O ülkede "Noel" tartışması çıktı! Caiz mi değil mi?

Münübe Yılmaz

Endonezya Ulema Konseyi (MUI) Başkanı Muhammad Cholil Nafis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saygı ve hoşgörü çerçevesinde olduğu sürece Hristiyanlara mutlu Noeller dilemenin caiz olduğunu söyledi. Nafis, “Karşılıklı saygı ve hoşgörü bağlamında ‘Mutlu Noeller’ demekte sakınca yok. Özellikle Hristiyan komşusu veya akrabası olanlar ya da devlet görevlileri için bunu söyleyebiliriz. Ancak böyle bir durumu olmayanların ‘Mutlu Noeller’ demesi doğru değil. Aynı şekilde, bölgesel yetkililerin Hristiyanların Noel’ini tebrik etmek için afişler yaptırması da gereksiz” dedi. Endonezya'daki bazı âlimlerin Hristiyanların bayramlarının tebrik edilip edilmeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ifade eden Nafis, “Bunu yasaklayanlar da var” diye konuştu. Nafis, Endonezya Ulema Konseyi’nin 7 Mart 1981 tarihli fetvasının Noel merasimlerine katılmayı ise yasakladığını hatırlattı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay