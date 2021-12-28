O ülkede "Noel" tartışması çıktı! Caiz mi değil mi?

Münübe Yılmaz

Endonezya Ulema Konseyi (MUI) Başkanı Muhammad Cholil Nafis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saygı ve hoşgörü çerçevesinde olduğu sürece Hristiyanlara mutlu Noeller dilemenin caiz olduğunu söyledi. Nafis, “Karşılıklı saygı ve hoşgörü bağlamında ‘Mutlu Noeller’ demekte sakınca yok. Özellikle Hristiyan komşusu veya akrabası olanlar ya da devlet görevlileri için bunu söyleyebiliriz. Ancak böyle bir durumu olmayanların ‘Mutlu Noeller’ demesi doğru değil. Aynı şekilde, bölgesel yetkililerin Hristiyanların Noel’ini tebrik etmek için afişler yaptırması da gereksiz” dedi. Endonezya'daki bazı âlimlerin Hristiyanların bayramlarının tebrik edilip edilmeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ifade eden Nafis, “Bunu yasaklayanlar da var” diye konuştu. Nafis, Endonezya Ulema Konseyi’nin 7 Mart 1981 tarihli fetvasının Noel merasimlerine katılmayı ise yasakladığını hatırlattı.