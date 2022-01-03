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Dünya O ülkede Müslümanların nüfusunda rekor artış
Dünya

O ülkede Müslümanların nüfusunda rekor artış

Almanya Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi, ülkedeki Müslümanların sayısının 5 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı. Çeşitli öngörüler 2050’ye kadar Almanya’daki Müslümanların nüfusunun 17,5 milyona çıkabileceğini ve bu gerçekleşirse Müslümanlar'ın toplam nüfusun 5’te 1’ini oluşturacağını ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 22:56:00 -
O ülkede Müslümanların nüfusunda rekor artış

Münübe Yılmaz

Almanya Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin yaptığı bir araştırma, ülkedeki Müslümanların sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. El Cezire sitesi, Almanya Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi’nin, Müslümanların sayısının 5 milyon 600 bine ulaştığını açıkladığını bildirdi. Söz konusu rakamın ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 6,7'sine denk geldiği belirtilirken, 2015’te yapılan son araştırmaya kıyasla Müslümanların sayısının 900 bin kişi arttığı ifade edildi.

Müslümanların yüzde 45’i Türk

Almanya’daki Müslümanlar arasında en büyük grubu 2,5 milyon kişiyle Türk vatandaşları oluştururken, bunun ülkedeki Müslüman nüfusun yüzde 45’ine tekabül ettiği aktarıldı. Almanya’daki diğer büyük Müslüman grupların ise yüzde 19’la Ortadoğu ülkelerinden gelenler ve yüzde 8’le de Kuzey Afrika kökenliler olduğu kaydedildi. Almanya Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi, ülkedeki Müslümanların yüzde 21'inin 15 yaş altı, yüzde 22'sinin 15-24 yaş arası, yüzde 5'inin ise 65 yaş üstü olduğunu da duyurdu.

2050’ye kadar 17,5 milyona çıkabilir

Almanya, açıklanan son rakamlarla 5 milyon 700 bin Müslüman'ın olduğu Fransa’nın hemen ardından Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke konumunda bulunuyor. Çeşitli öngörüler 2050’ye kadar Almanya’daki Müslümanların nüfusunun 17,5 milyona çıkabileceğini ve bu gerçekleşirse Müslümanlar'ın Almanya nüfusunun 5’te 1’ini oluşturacağını ortaya koyuyor.

 

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