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Dünya O ülkede Müslümanların cenazelerini gömmeyip yakmışlar
Dünya

O ülkede Müslümanların cenazelerini gömmeyip yakmışlar

Hindistan’da, sahipsiz Müslümanların cenazelerinin gömülmeyip, diğerleriyle birlikte yakıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:23:00 -
O ülkede Müslümanların cenazelerini gömmeyip yakmışlar

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti ve en büyük şehri olan Haydarabad’da, sahipsiz Müslümanların cenazelerinin defni için seferberlik başlatıldı. Siasat Daily adlı Hint gazetesinde, sahipsiz Müslümanların cesetlerinin genellikle diğerleriyle birlikte yakıldığı yönünde bir haber yayınlanmasınan ardından harekete geçen Müslümanlar, Darul Shifa Jama Mescidi'nde 11 sahipsiz Müslüman cenazesinin defnini gerçekleştirdi.

5 binin üzerinde sahipsiz Müslümanı defnettiler

Siasat Millat adlı bir vakıf, bugüne kadar 5 binin üzerinde sahipsiz Müslümanın defnedilmesine yardımcı olduklarını belirterek, “2003 yılında Siasat Daily gazetesinin editörü Zahid Ali Khan, Müslüman bir polis memurundan, Müslümanların cesetlerinin genellikle başka sahipsiz cesetlerle birlikte yakıldığını bildiren bir telefon aldı. Bu acı açıklama üzerine Khan, Haydarabad emniyet müdürünü arayıp sahipsiz Müslümanların cesetlerinin Siasat Daily’ye teslim edilmesini önerdi. Daha sonra da biz Siasat Millat Vakfı’nı kurduk. Bu hayırlı görevi ülke içinde ve dışında Haydarabadlı Müslümanların yardımıyla yerine getiriyoruz. Sahipsiz Müslüman cesetleri Osmania Genel Hastanesi, Gandhi Hastanesi, TB Hastanesi, İkinci Şans Evi Kilisesi, Alwal Kilisesi, Harishchandra Vakfı, Fatima Evi ve Budwel Kilisesi'nden topluyoruz” açıklamasını yaptı.

 

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