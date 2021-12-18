O ülkede Müslümanlar cemaatle namaz için mahkemeye başvurdu

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının zirve yaptığı, namazın bile yasaklanmaya çalışıldığı Hindistan’da Müslümanlar harekete geçti. Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan Gurgaon şehrinde bir grup Müslüman, cemaatle namaz kılma hakkına sahip olmak için mahkemeye başvurdu. The Siasat daily gazetesinin haberine göre, kudurmuş Hinduların son zamanlarda kentte Cuma namazlarına mani olmasının ardından Gurgaon Müslüman Konseyi ve Meclis Temsilcisi Muhammed Edib, kentin yüksek mahkemesine müracaat ederek “Nefret suçlarının sürmesine sebep olan aşırılık yanlısı Hinduların toplu saldırılarının durdurulması” çağrısı yaptı.

“Geniş kapsamlı bir hukuki süreç başlatacağız”

Namaz kılmak için kendilerine yer göstermeyip, cami inşa edilmesine engel olan yöneticiler hakkında geniş kapsamlı bir hukuki süreç başlatacaklarını da açıklayan Edib, “Hükümet, yüksek mahkemenin 2018 yılında verdiği ‘Çete şiddetini engellemek için önleyici, düzeltici ve cezai tedbirler alın’ kararına riayet etmeyerek, Müslümanların korunması için gerekli adımları atmıyor” dedi.