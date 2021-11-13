  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede hava kirliliği korkutucu boyutlar ulaştı
Dünya

O ülkede hava kirliliği korkutucu boyutlar ulaştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyli okullara tam 1 hafta ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 22:53:00 -
O ülkede hava kirliliği korkutucu boyutlar ulaştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi Yeni Delhi başbakanı Arvind Kejriwal, gazetecilere verdiği demeçte, başkentteki hava kirliliğine karşı alınan tedbirleri duyurdu.

Kejriwal, "acil durum benzeri bir durumla" karşı karşıya olunduğunu itiraf ederek, "Okullar bir hafta kapalı kalacak ve dersler çevrim içi yapılacak." dedi.

İnşaat faaliyetlerinin 14 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar durdurulduğunu vurgulayan Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini bir hafta boyunca evden sürdüreceğini kaydetti.

Kejriwal, söz konusu tedbirlerle hava kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan "acil durum benzeri durumla" mücadele edilmesinin amaçlandığına işaret ederek, Yüksek Mahkemeye sokağa çıkma yasağı uygulanması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

Kejriwal, hava koşullarının ağırlaşması halinde ilave tedbirlerin yürürlüğe konulacağını ifade etti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

2019'da yapılan bir araştırmada Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan bir çalışma ise Hindistan’da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüksek maaşa rağmen çalışacak eleman bulamıyorlar! Acil 50 bin işçi aranıyor
Ekonomi

Yüksek maaşa rağmen çalışacak eleman bulamıyorlar! Acil 50 bin işçi aranıyor

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa ülkelerinin Çin'den Türkiye'ye yönelmesi ve rekor ihracatla artan üretim talebine yetişemiyor. İkit..
Yunanistan’dan Bayraktar SİHA açıklaması! ‘Baş edemiyoruz’
Dünya

Yunanistan’dan Bayraktar SİHA açıklaması! ‘Baş edemiyoruz’

Yunan emekli Korgeneral Tzoumis, Atina'nın bir an evvel önlem alması gereken noktaları sıralarken, dünyayı ayağa kaldıran Türk SİHA’larına v..
'Yeni alışacağımız olay şu' dedi! Dikkat çeken altın iddiası: Tarih verdi
Ekonomi

'Yeni alışacağımız olay şu' dedi! Dikkat çeken altın iddiası: Tarih verdi

"Altın fiyatları artacak mı" sorusunun yanıtını merak edenler süreci izliyor. Konu ile ilgili Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken iddi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay