  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

O ülkede feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:01:00 -
O ülkede feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin Sao Paulo eyaletinde Taguai ve Taquarituba kentleri arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda bir otobüsle kamyonun çarpışması neticesinde 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Sao Paulo Askeri İnzibatı Sözcüsü Alexandre Guedes, kazanın ulaşıma zor bir bölgede meydana geldiğini ve otobüsün içinde sıkışan kişilerin olduğunu söyledi.

Guedes, bir şirket çalışanlarını taşıyan otobüste en az 53 kişinin olduğunu ve yetkililerin kurbanların kimliklerini belirlemek için çalıştıklarını bildirdi.

Yaralılar, kazanın meydana geldiği bölge yakınındaki Fartura, Taguai ve Taquarituba'daki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Pozitif vakayı arayan filyasyon ekibine telefonda şok eden sözler: Siz gelene kadar...
Korona Virüs

Pozitif vakayı arayan filyasyon ekibine telefonda şok eden sözler: Siz gelene kadar...

Filyasyon ekipleri içerisinde görev alan Dr. Fatma Öztürk, koronavirüs testi pozitif çıkan vakaları aradıkları zaman kendilerine gelen ilgin..
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay