O ülkede feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin Sao Paulo eyaletinde Taguai ve Taquarituba kentleri arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda bir otobüsle kamyonun çarpışması neticesinde 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Sao Paulo Askeri İnzibatı Sözcüsü Alexandre Guedes, kazanın ulaşıma zor bir bölgede meydana geldiğini ve otobüsün içinde sıkışan kişilerin olduğunu söyledi.

Guedes, bir şirket çalışanlarını taşıyan otobüste en az 53 kişinin olduğunu ve yetkililerin kurbanların kimliklerini belirlemek için çalıştıklarını bildirdi.

Yaralılar, kazanın meydana geldiği bölge yakınındaki Fartura, Taguai ve Taquarituba'daki hastanelere kaldırıldı.