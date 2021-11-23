O ülkede “ezan sesi” tartışması büyüyor

Münübe Yılmaz

Dünyanın en büyük Müslüman nüfuslu ülkesi olan Endonezya’da “yüksek sesli ezan” tartışması bir kez daha alevlendi. 270 milyonluk nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının İslam'ı kabul ettiği ülkede, Endonezya Cami Konseyi (IMC), camilerde hoparlör kullanımının gözden geçirilmesini istedi.

Kamuoyu endişeliymiş

Endonezya'nın en yüksek Müslüman din adamları konseyi olan IMC’nin liderlerinden Ma'ruf Amin'in sözcüsü Masduki Baidlowi, din görevlilerinin cami hoparlörlerini kontrolsüz kullanımı karşısında kamuoyunun endişeli olduğunu iddia etti. Baidlowi, Müslüman olmayanların da yoğun bir şekilde yaşadığı kentsel alanlarda “sorun”un daha büyük olduğunu ileri sürerek “Bu durumu not ettik. Diyanet İşleri Bakanlığı, 1978 yılında cami hoparlörlerinin kullanımına ilişkin kılavuz niteliğinde bir kararname yayınladı. Ancak uzun süredir yürürlükte olan bu kararname düzgün bir şekilde uygulanmıyor" dedi. Endonezya Cami Konseyi’nin Fetva Komisyonu Sekreteri Miftahul Huda da “Hoparlörleri istediğimiz gibi kullanamayız. Bu, rahatsız edici olabilir” diye konuştu.

Ülkede 625 bin cami var

Yaklaşık 625 bin caminin olduğu Endonezya’nın Ulema Konseyi bu ayın başlarında yayınladığı bir fetvada, “toplumsal refah” için ezan sesi meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtmişti. Ağustos 2018'de ise, Kuzey Sumatra'da bir Budist kadın, yakındaki bir caminin ezanın sesinden şikayet ettikten sonra dine hakaretle suçlanmış ve 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.