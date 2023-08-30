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Dünya O ülkede "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı
Dünya

O ülkede "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 16:23:00 -
O ülkede "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı

Küresel ısınma tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pek çok ülkede tarihi sıcakılkı rekorları kırıldı.

İsviçre'de bu yıl ağustos ayının, "en sıcak dördüncü ağustos ayı" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Zürih merkezli hava durumu şirketi Meteonews'e göre, ülke genelinde ağustos ayında sıcaklık, 1991'den 2020'ye kadar olan sıcaklık ortalamasının 2 santigrat derece üzerinde seyretti.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 2023 Ağustos ayı, 1992, 2003 ve 2022 yıllarının ardından "en sıcak dördüncü ağustos ayı" olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ayın başında etkili olan serin hava, 10 Ağustos itibarıyla yerini bunaltıcı sıcaklara bıraktı.

25 Ağustos'a kadar yaşanan süreçte bazı günler rekor sıcaklıklar ölçüldü.
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Hafta sonu itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar azaldı, bazı yerlerde şiddetli yağışlar görüldü.

Bu ay İsviçre genelinde ortalamanın yaklaşık yüzde 30 üzerinde yağış alındı.

Mevsimin ilk karı da yağdı​​​​​​​

Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı ülkede 28 Ağustos'ta kar yağmıştı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağdığı bildirilmişti.

24 Ağustos'ta termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, 28 Ağustos'ta sıcaklık 0,5 derece ölçülmüştü.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yapılmıştı.

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