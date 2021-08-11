  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporu açıkla
PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Siirt’te traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
Fiyatlar cep yakıyor! Pazaryeri boş kaldı
Dünya O ülkede duyuruldu! 9 tane daha bulundu
Dünya

O ülkede duyuruldu! 9 tane daha bulundu

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 18:53:00 -
O ülkede duyuruldu! 9 tane daha bulundu

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda dün bir toplu mezar daha tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu toplu mezardan 9 cesede ait kalıntıların çıkarıldığı, cesetlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Tespit edilen bu yeni toplu mezarla, son bir haftada 2 mezar bulunmuş oldu.

Başkent Trablus'un banliyöleri ve Hafter milislerinin elinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 56'yı buldu.

Libya makamları, Terhune kenti ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 140'ın üzerinde cesede ulaştı.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay