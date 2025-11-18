  • İSTANBUL
O ülkede dokuz ayda 930 İslam karşıtı suç işlendi!
O ülkede dokuz ayda 930 İslam karşıtı suç işlendi!

Alman hükümeti, 2025 yılının ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suçun Federal Kriminal Dairesi’ne bildirildiğini, bu suçların 31'inin camilere yönelik saldırı olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Alman hükümeti, 2025 yılının ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suçun Federal Kriminal Dairesi’ne bildirildiğini, bu suçların 31'inin camilere yönelik saldırı olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, ülkede 2025 yılının ocak-eylül döneminde kaydedilen İslam karşıtı suçların endişe verici boyutunu ortaya koydu. Federal Kriminal Dairesi'ne bildirilen toplam suç sayısı 930 olarak açıklandı.

Suçların çeyreklik dağılımı ise şöyle oldu:

Birinci Çeyrek: 469 suç

İkinci Çeyrek: 316 suç

Üçüncü Çeyrek: 145 suç

Raporda, 2025'in ilk dokuz ayında camilere yönelik 31 saldırı gerçekleştirildiği ve bu suç ve saldırılar kapsamında 1'i ağır olmak üzere toplam 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Suçların kaynağı aşırı sağ

Hükümetin yanıtında, işlenen "İslamofobik" suçlar arasında halkı kışkırtma, hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama gibi eylemlerin yer aldığı kaydedildi.

Bu suçların büyük bölümünün aşırı sağcılar tarafından işlendiği vurgulanırken, tespit edilen 540 şüpheliden sadece 5'inin gözaltına alındığı, ancak bu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarılmadığı bildirildi. Bu durum, Almanya'da Müslüman vatandaşlara yönelik nefret suçlarının ciddiyetini ve yaygınlığını gözler önüne sermektedir.

Orta Doğu Haber

