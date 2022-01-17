O ülkede doğum oranı 73 yılın en düşük seviyesinde!

Çin, yaşlanan bir nüfusun ekonomik risklerinden kaçınmak amacıyla, on yıllardır devam eden tek çocuk politikasını 2016’da rafa kaldırarak çocuk sınırını ikiye çıkardı. Ancak şehirlerde artan yaşam maliyeti, çiftleri daha fazla çocuk sahibi olmak konusunda isteksiz hale getirdi.

Ülkede geçen sene 10 milyon 620 bin bebek dünyaya gelirken, doğum oranının binde 7,52 olarak kayda geçtiği açıklandı. 2020 yılında doğum oranı ise binde 8,52 idi.

Bu, Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) verileri kaydetmeye başladığı 1949’dan bu yana en düşük seviye olurken, bu sonuç nüfusu çocuk sahibi olmaya teşvik etmek isteyen yetkililer üzerindeki baskıyı artırdı.