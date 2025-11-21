Haber Merkezi Giriş Tarihi: Deneyince farkını göreceksiniz! İşte haşlanmış yumurtayı soymanın basit yolu
Beş yıldızlı otellerde yumurta soyma sürecini hızlandırmak için kullanılan ve haşlanmış yumurtanın kabuğunu tek hamlede çıkarmayı sağlayan yöntem sonunda ortaya çıktı. Yöntemin temelinde, yumurta haşlama suyuna yalnızca bir damla sirke eklenmesi yer alıyor. Sirke sayesinde kabuk altındaki zar gevşiyor ve yumurta pürüzsüz şekilde soyuluyor. Hem profesyonel mutfaklarda hem de evlerde uygulanabilen bu teknik, son dönemin en popüler mutfak ipuçlarından biri haline geldi.