1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da Mülteci Barınma Merkezi’nde (COA) görev yapan Müslüman bir çalışan, kadın yöneticiyle tokalaşmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu olayla ilgili açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Den Haag Bölge Mahkemesi, işverenin aldığı kararın hukuka uygun olmadığına hükmetti ve çalışana 34 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

21 yaşındaki çalışan, 1 Haziran’da bir şirkette otomasyon personeli olarak göreve başladı. Şirket, onu COA bünyesinde evden çalışacak bir IT destek personeli olarak görevlendirdi. İşe başladıktan iki gün sonra COA’da düzenlenen tanışma toplantısında çalışan, kadın ekip liderinin elini sıkmayı dini gerekçelerle reddetti. Bunun üzerine COA, durumu çalışanın bağlı olduğu şirkete bildirerek cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığını iletti.

Ertesi gün şirket, çalışanı olay hakkında uyardı. Çalışan hem işverene hem de ekip liderine gönderdiği e-postada kimseyi rencide etmek istemediğini, tutumunun tamamen dini inancından kaynaklandığını ifade etti.

AYNI GÜN KOVULDU

Aynı gün işveren, deneme süresi içinde iş sözleşmesinin devam ettirilmeyeceğini bildiren bir mektup göndererek çalışanı işten çıkardığını açıkladı. Gerekçe belirtilmedi. Çalışanın “Neden işten çıkarıldım?” sorusuna ise “Performansın ile beklentilerimiz arasında uyumsuzluk olduğu ortaya çıktı” yanıtı verildi.

MAHKEMEYE GİTTİ

Genç çalışan, gerçek nedenin kadın amirin elini sıkmayı reddetmesi olduğunu ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Haksız işten çıkarma nedeniyle tazminat talep etti ve kendisinin cinsiyet ayrımcılığı yapmadığını, aksine işverenin kendisine karşı dini ayrımcılıkta bulunduğunu savundu.

MAHKEME İŞVERİNİ İNANDIRICI BULMADI

Den Haag Bölge Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, işverenlerin çalışanları dini inançları nedeniyle işten çıkaramayacağını vurguladı. Şirketin “uyumsuzluk vardı” savunmasını ikna edici bulmayan mahkeme, üç günlük çalışma süresinin böyle bir değerlendirmenin yapılması için yetersiz olduğuna dikkat çekti.

AYRIMCILIK YAPILDI KARARI ÇIKTI

Mahkeme, işverenin çalışanı işten çıkarırken hukuka aykırı biçimde ayrımcılık yaptığını belirtti. Hâkim ayrıca, el sıkmanın çalışan için sürekli bir engel oluşturmamasını, çünkü işin büyük bölümünün evden yürütüleceğini ifade etti. İşverenin isterse çalışanı hiç kimseyle fiziksel temas kurmaya zorlamayan bir çözüm geliştirebileceği de vurgulandı.

Mahkeme, işverenin dini inanca dayalı ayrımcılık yaptığı sonucuna vararak şirkete tazminat yükümlülüğü getirdi. Çalışan yalnızca üç gün görev yapmış olmasına rağmen, işverenin hukuksuz işlemde bulunduğu gerekçesiyle 34 bin euro (1 milyon 666 bin TL) tazminat ödemesine hükmedildi.