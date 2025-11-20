Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

İçişleri Bakanlığı 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun üçüncü oturumunda söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, konuşmasına İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların sahadaki çalışmalarına teşekkür ederek başladı.

Konuşmasının başında, son günlerde kamuoyuna yansıyan meydan, cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi tartışmalarına değinen Baykan, bu uygulamaların toplumun hafızasında derin yaralar açtığını belirtti.

Baykan, "İçişleri Bakanlığımız, ülkemizin güvenliğini sağlamak için, depremde, selde, yangında milletimizin yanında. Bu kadar önemli görevler yerine getirilirken, bazı belediyelerin, tarihî ve sembolik isimleri hedef almasını kabul etmek mümkün değildir." dedi.

Baykan’ın konuşmasının en dikkat çeken bölümü, Sinop’un Gerze ilçesindeki belediye meclisi görüşmelerine dair aktardığı diyalog oldu.

Gerze’de Adnan Menderes’in adının verildiği bir sokağın isminin değiştirilmesinin tartışıldığı bir oturumda, Baykan’ın iddiasına göre bir belediye meclis üyesi "Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularından biridir" deyince, CHP’li belediye başkanı "Ben Adnan Menderes’in hayatını okuduğumda diyorum ki: Diriltip tekrar asalım." ifadelerini kullanmıştı.

Baykan, bu sözlere sert tepki gösterirken, CHP sıralarına dönerek "Bunu ben uydurmuyorum, belediye meclisi tutanaklarında yazıyor. ‘Asmaya karşıyım ama asılacak kadar bir pozisyon oluşmuş demek ki.’ diye devam eden bir zihniyet var. Siz o belediye başkanınıza hesap sorun, bize değil." dedi.

Tartışmaların ardından sözlerine devam eden Baykan, isim değişikliklerinin belediye meclislerinin yetkisinde olduğunu ancak 'tarihî şahsiyetler söz konusu olduğunda asgari bir milli hassasiyet gerektiğini' söyledi.

Baykan, "İsteyen istediği ismi değiştirebilir ama belediye meclislerinde kullanılan dil, ‘diriltip asalım’ gibi ifadeler, toplumda kutuplaşmayı derinleştirir. Bu, bir belediye başkanına yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Baykan son olarak, "Zağnos Paşa da Adnan Menderes de bu milletin hafızasında önemli yer tutan isimlerdir. Siyasi rövanşizmle tarihî isimlerle uğraşmak kimseye fayda getirmez. Bu milletin kökleriyle kavga eden hiçbir siyaset ayakta kalamaz." diyerek sözlerini noktaladı.