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Dünya O ülkede deprem! Başbakan ve tüm kabine istifa etti
Dünya

O ülkede deprem! Başbakan ve tüm kabine istifa etti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamının istifa ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 02:37:00 -
O ülkede deprem! Başbakan ve tüm kabine istifa etti

Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo, Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini belirtti.

Başbakanın istifasının kabul edildiğini dile getiren Castillo, "Yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini sizlere bildirmek istiyorum." dedi.

Bellido, istifa mektubunda, "Kurumla ilgili tüm görevleri yerine getirdikten sonra, talep ettiğiniz üzere Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifamı yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeni kabinenin bu gece yerel saatte 20.00'de yemin etmesi bekleniyor.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

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