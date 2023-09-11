O ülkede çocuk istismarı artıyor

Japonya'da, 2022 mali yılını kapsayan Nisan 2022-Mart 2023'te ülke genelinde 219 bin 170 çocuk istismarı vakası ihbar edildiği bildirildi.

Çocuk ve Aile Ajansının son verilerine göre, ülke genelinde, Nisan 2022-Mart 2023 döneminde çocuk danışmanlık merkezlerine rekor seviyede istismar vakası ihbarı geldi.

Ajans açıklamasında, söz konusu dönemi kapsayan 2022 mali yılında 219 bin 170 çocuk istismarı vakası ihbar edildiği belirtildi.

Resmi istatistiğin ilk kayda geçirildiği 1990'dan beri Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek olarak kayda geçen çocuk istismarı vaka sayısının son 32 yıldır sürekli artış gösterdiği vurgulandı.

En çok görülen çocuk istismarı türlerinde 129 bin 484 vaka ile psikolojik şiddet başı çekiyor. Psikolojik şiddeti, 51 bin 679 ile fiziksel taciz, 35 bin 556 ile ihmal ve 2 bin 451 ile cinsel taciz izliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'da yıllık çocuk istismarı vakası 1999'da 10 bini, 2015'te 100 bini, 2020'de 200 bini geçmişti.

Veriler 18 yaş altı grubu kapsıyor.