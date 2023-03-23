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Dünya Binlerce kilometre ötedeki o ülke: Havalimanına girişi kapattı! Protestocular polisle çatışma başladı, öfke büyüyor
Dünya

Binlerce kilometre ötedeki o ülke: Havalimanına girişi kapattı! Protestocular polisle çatışma başladı, öfke büyüyor

Yeniakit Publisher
2023-03-23 23:59:00 - 2023-03-24 00:05:35
Binlerce kilometre ötedeki o ülke: Havalimanına girişi kapattı! Protestocular polisle çatışma başladı, öfke büyüyor

Fransa'da emeklilik reformuna öfke büyüyor! Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun kabul edilmesinin ardından başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde devam eden protestolarda 58 kişi gözaltına alındı. Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesine tepki olarak ülke çapında düzenlenen grev ve protestolar devam ediyor. Havalimanına girişi kapattı Fransa'da polis müdahalesiyle göstericinin parmağının koptuğu öne sürüldü...

Fransa'nın Rouen kentinde, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir kişinin parmağının koptuğu iddia edildi. Fransa’da bugün ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9’uncusu düzenleniyor. Paris'te enerji sektörü çalışanları emeklilik reformunu destekleyen belediyenin elektriğini kesti.

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları Paris, Lille, Rouen gibi kentlerde gösteriler düzenliyor.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Alma Dufour, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rouen'daki gösteride şimdiye kadar 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Dufour, yaralananlar arasında plastik el bombası nedeniyle baş parmağı kopan bir göstericinin de bulunduğunu kaydetti.

Artan polis şiddetinin derhal durdurulması çağrısı yapan Dufour, "Bir kişi ölmeden, hükümet reformunu geri çekmeli." ifadesini kullandı.
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Yerel basın, söz konusu göstericinin hangi koşullarda yaralandığının henüz bilinmediğini aktardı.

- Paris'teki gösteride tansiyon düşmüyor

Başkentteki protestoda, polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşanıyor.

Olaylarda, biber gazıyla müdahalede bulunan polise, göstericiler taş, cam şişe gibi cisimlerlerle karşılık veriyor.

Öte yandan gösteride, başına kaldırım taşı fırlatılan bir polisin de yaralandığı belirtildi.

Fransa'da polis, belirli kurallar çerçevesinde protesto ve gösterilerde plastik el bombası kullanabiliyor.​​​​​​​

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