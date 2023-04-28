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Gündem O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu
Gündem

O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-28 19:30:00 -
O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu

Yurt dışında oy kullanma işlemi başlarken Almanya'da bir gurbetçinin oy kullanırken paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yurt dışında oy kullanma işlemi başlarken Almanya'da bir gurbetçinin oy kullanırken paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.

Türklerin en çok yaşadığı ülkelerin başında gelen Almanya'da bir Türk, oy verme işlemine ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde oy pusulasındaki diğer üç adayın üzerine salatalık, patates ve soğan bırakan kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin altına "evet" mührünü basıyor.
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