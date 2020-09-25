O ülkede askeri uçak düştü: Ölüler var

Ukrayna'da askeri kargo uçağının düştüğü duyuruldu. Olayda İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, olayda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, uçağın ise Harkov yakınlarında düştüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre; düşen An-26 Askeri Nakliye Uçağı, rutin eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu ve uçakta 23 personel vardı.

Harkov Valisi'nden açıklama

Olay yerine giden Harkov Valisi Aleksey Kuçer ise, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ön verilere göre uçakta, aralarında 7'si subay ve 21'i öğrenci 28 kişinin olduğunu, 22 kişinin öldüğünü, birinin durumu ağır olmak üzere 2 kişinin hayatta olduğunu, 4 kişinin durumunun ise şu an bilinmediğini belirtti.