  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede askeri uçak düştü: Ölüler var
Dünya

O ülkede askeri uçak düştü: Ölüler var

Ukrayna'da askeri kargo uçağının düştüğü, ilk belirlemelere göre 22 kişinin yaşaını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:53:00 -
O ülkede askeri uçak düştü: Ölüler var

Ukrayna'da askeri kargo uçağının düştüğü duyuruldu. Olayda İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, olayda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, uçağın ise Harkov yakınlarında düştüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre; düşen An-26 Askeri Nakliye Uçağı, rutin eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu ve uçakta 23 personel vardı.

Harkov Valisi'nden açıklama

Olay yerine giden Harkov Valisi Aleksey Kuçer ise, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ön verilere göre uçakta, aralarında 7'si subay ve 21'i öğrenci 28 kişinin olduğunu, 22 kişinin öldüğünü, birinin durumu ağır olmak üzere 2 kişinin hayatta olduğunu, 4 kişinin durumunun ise şu an bilinmediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dede

sizooooooo yazarken diğer sitelerde haberi o suz okuduk eyyy oooooooooooooooooooooooooo haber
  • Yanıtla
SOL'u kudurtan fotoğraf!
Gündem

SOL'u kudurtan fotoğraf!

‘SOL Haber’ adı altında komünistlere ve terör örgütü PKK’ya yayın organlığı yapan sitenin algı oyunları bitmek bilmiyor. Yayımladığı haberle..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı…
Gündem

‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

Kemalistler üzerinden para kazanmanın “kitabını yazan” Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal isimli kitabını duygu sömürüsü yaparak fahiş fiyata satmı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı