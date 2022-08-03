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Dünya O ülkede aşırı sıcaklar sonrası resmi tatil!
Dünya

O ülkede aşırı sıcaklar sonrası resmi tatil!

Irak’ta beklenen aşırı sıcak hava nedeniyle yarın için bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:28:00 -
O ülkede aşırı sıcaklar sonrası resmi tatil!

Irak’ta beklenen aşırı sıcak hava nedeniyle yarın için bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi. Dünya genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor.

Avrupa'nın boğuştuğu bunaltıcı sıcaklar şimdi de Orta Doğu'da etkisini artırıyor.

Sıcaklık 50 dereceye çıkacak

İHA'nın haberine göre Irak’ın güneyinde yarın hava sıcaklıklarının 50 dereceye yükselmesi beklenirken yönetim önlemini erkenden aldı.

Bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi
Ülkede beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Babil, Diyala, Necef, Divaniye, Vasıt ve Basra kentlerinde resmi tatil ilan edildi.

Ülkedeki diğer kentler için de tatil kararı alınması bekleniyor.

Elektrik kullanımında tasarruf çağrısı

Alınan tatil kararının kamu ve güvenlik kurumlarını içermediği açıklanırken, Irak Elektrik Bakanlığı ülkede elektrik kesintisi yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya çağırdı.

 


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