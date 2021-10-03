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Dünya O ülkede acil durum ilan edildi
Dünya

O ülkede acil durum ilan edildi

Umman'da "Şahin" adı verilen kasırganın olası etkileri nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 00:22:00 -
O ülkede acil durum ilan edildi

Umman Sivil Havacılık Otoritesinden "uyarı" başlığı altında yaptığı açıklamada, Şahin Kasırgası'nın Umman Denizi'ne bakan kıyılara doğru hareketini sürdürdüğü ve kasırga merkezinin başkent Muskat'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölge halkına denize girmemeleri ve alçak bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Umman Haber Ajansı, Zafar ve el-Vusta vilayetlerindeki kamu ve özel sektör çalışanları için tatil ilan edildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kıyılarına yaklaşan kasırganın olası etkilerine karşı ön önlemler yayınlarken Suudi Arabistan da kasırgadan "dolaylı olarak" etkilenebileceğini açıkladı.

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