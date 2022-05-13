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Dünya O ülkede 93 bin ördek öldürüldü! İşte sebebi
Dünya

O ülkede 93 bin ördek öldürüldü! İşte sebebi

Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 16:33:00 -
O ülkede 93 bin ördek öldürüldü! İşte sebebi

Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini duyurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.

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