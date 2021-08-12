O ülkede 800 bin Yemenli sınır dışı edilecek!

Suudi Arabistan'ın ülkedeki 800 bin Yemenliyi sınır dışı etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Suudi Arabistan'da çalışmak üzere bulunan Yemenli işçilerin iş akitlerinin feshedileceği ve Yemenlilerin ikamet izinlerinin iptali de bu iddialar kapsamında belirtiliyor.

Yerel kaynaklar tarafından sızdırılan gizli bir belge, başkent Riyad'dan Yemenli işçilerin yoğun olarak bulunduğu ülkenin güneyindeki Cizan, Necran, Asir ve Baha illerinin valilerine gönderilmiş. Belgede, işletme sahiplerine Yemenli işçilerin işlerinden çıkarılması talimatı vermelerinin emredildiği geçiyor.

İç savaş nedeniyle ekonomisi oldukça zor durumda olan ve kıtlık içerisinde olduğu belirtilen Yemen'in, Suudi Arabistan'daki Yemenlilerin ülkeden sürülmesi durumunda çok daha zor bir duruma düşeceği tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'dan Yemen'e ulaşan işçi gelirlerinin, Yemen halkının başlıca geçim kaynaklarından olduğu bildiriliyor.

Komşusu Suudi Arabistan'ın aksine geçmişten bu yana yoksulluk çeken Yemen yarım asırdan fazladır Suudi Arabistan'a büyük miktarlarda işçi gönderiyor.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Körfez Krizi'nde Yemen yönetiminin Irak'ı desteklemesi üzerine Suudi Arabistan çoğu işçi yüzbinlerce Yemenliyi sınır dışı etmişti.

Kaynak: Mepa News