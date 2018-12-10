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O ülkede 70 milyondan fazla kişi okuma yazma bilmiyor

Kitle Okuryazarlığı, Yetişkin ve Yaygın Eğitim Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Abba Haladu, Nijerya'da 70 milyondan fazla kişinin okuma yazma bilmediğini açıkladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 00:08
O ülkede 70 milyondan fazla kişi okuma yazma bilmiyor

Kitle Okuryazarlığı, Yetişkin ve Yaygın Eğitim Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Abba Haladu, "Yaklaşık 60 milyon genç ve yetişkin nüfusuyla beraber okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 70 milyonu aşıyor." dedi

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 70 milyondan fazla kişi okuma yazma bilmiyor.

Kitle Okuryazarlığı, Yetişkin ve Yaygın Eğitim Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Abba Haladu, ülkede 70 milyondan fazla insanın okuma yazma bilmediğini açıkladı.

Okula gidemeyen çocuk sayısının 11 milyondan fazla olduğuna dikkati çeken Haladu, "Yaklaşık 60 milyon genç ve yetişkin nüfusuyla beraber okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 70 milyonu aşıyor." ifadelerini kullandı.

''Ülke için ciddi bir sorun"

Nijerya nüfusunun 2050 yılında dünyada ilk 3 ülke arasında olacağının altını çizen Prof. Dr. Haladu, "Bu rakamlar bir ülke için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Federal hükümet, eyalet yönetimleri, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütlerle bu sorunun giderilmesine yönelik adımlar atıyor." şeklinde konuştu.

Nijerya'da eğitim ve öğretim faaliyetleri, iç göç, etnik ve dini çatışmalar, Boko Haram saldırıları, ekonomik kaynakların verimli kullanılamaması ve yolsuzluk gibi nedenlerden dolayı olumsuz etkileniyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 00:08
  1. Nijerya

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