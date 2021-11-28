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Dünya O ülkede 500 milis harekete geçti!
Dünya

O ülkede 500 milis harekete geçti!

Meksika’nın Michoacan eyaletinde silahlı 500 milis, uyuşturucu kartellerine karşı toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 13:12:00 -
O ülkede 500 milis harekete geçti!

Meksika'nın Michoacan eyaletinde silahlı 500 milis, bölgedeki uyuşturucu kartellerinin avokado yetiştiricilerinden haraç almasını protesto etti.

Michoacan'ın Nuevo Urecho bölgesinde 500 silahlı milis, "Viagras Karteli" ve "Jalisco Yeni Nesil Karteli" gibi uyuşturucu şebekelerinin, avokado yetiştiricilerinden hektar başına 2 bin 500 dolar "savaş vergisi" aldığını duyurdu.

AR-15 tipi yarı otomatik tüfek ve av tüfekleri kuşanan milislerin, "Birleşik Halklar"ın (Pueblos Unidos) üyeleri olduğu öğrenildi.

Grubun önde gelenlerinden adının açıklanmasını istemeyen bir milis, adam kaçırma ve haraçlardan mağdur olduklarını ifade etti.

Milis, eyalet yetkilileriyle bölgede görevli polis sayısının artırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Şimdilik silahlarını rafa kaldıracaklarını kaydeden milis, her an gelip polise destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Çiftçiler, 2020'de uyuşturucu kartellerinin adam kaçırma ve haraç toplamasıyla mücadele etmek için "Birleşik Halklar"ı kurdu.

Grubun, 3 bine yakın üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede uyuşturucu şebekeleri "Viagras Karteli" ve "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin birbirlerine karşı güç mücadelesi yürüttüğü biliniyor.

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