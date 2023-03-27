O ülkede 5 milyon kanguru öldürülecek!

Hükümet yetkilileri, son resmi rakamlara göre ülkede 36 milyon kanguru bulunduğunu, kanguruların yerli canlı türlerini korumak ve hayvanların açlıktan ölmelerini engellemek için düzenli olarak itlaf edilmeleri gerektiğini belirtti.

Alınan karar kapsamında 5 milyona yakın kangurunun et ve deri ticarinde değerlendirilmek üzere lisanslı avcılar tarafından itlaf edileceği ifade edildi.

Kanguruların et ve deri ticareti için öldürüldüğünü savunan aktivistler ise itlafların "acımasızca" bir davranış olduğunu ve bazı kanguru türlerinin varlığını tehlikeye attığını ileri sürüyor. (İLKHA)