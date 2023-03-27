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Dünya O ülkede 5 milyon kanguru öldürülecek!
Dünya

O ülkede 5 milyon kanguru öldürülecek!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 09:33:00 - 2023-03-27 09:36:15
O ülkede 5 milyon kanguru öldürülecek!

Bu yıl Avustralya genelinde 5 milyona yakın kangurunun itlafına izin verildiği açıklandı.

Hükümet yetkilileri, son resmi rakamlara göre ülkede 36 milyon kanguru bulunduğunu, kanguruların yerli canlı türlerini korumak ve hayvanların açlıktan ölmelerini engellemek için düzenli olarak itlaf edilmeleri gerektiğini belirtti.

Alınan karar kapsamında 5 milyona yakın kangurunun et ve deri ticarinde değerlendirilmek üzere lisanslı avcılar tarafından itlaf edileceği ifade edildi.

Kanguruların et ve deri ticareti için öldürüldüğünü savunan aktivistler ise itlafların "acımasızca" bir davranış olduğunu ve bazı kanguru türlerinin varlığını tehlikeye attığını ileri sürüyor. (İLKHA)

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Yorumlar

malum

bu hayvanların ahı avustralyayı yakar dünyayıda yakar. hani sizin hayvan hakları bildirgeniz nerde.ALLAH KURANDA TİN SURESİNDE BUYURDUĞU GİBİ İNSANLARI AŞAĞILARIN EN AŞAĞISI OLARAK YARATTIK.

Nizamettin pınar eskişehir

İnsanlıktan nasibini almıyan hayvanları insanları katledilen nerede insan hakları hayvan hakları savunucuları Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor Filistinde İsrail zulmünden insanlar ölüyor türkiye de PKL - YPG - FÖTÖ her türlü menati yapıyor Bunlar yetmez gibi HDP Ye hazine yardımı yapılıyor Ha ABD PKK ya silah vermiş Ha hazine para vermiş benim gözümde böyle kürsülerde dünya beşten büyük demek güzel ama masaya yumruğunu vuracak sın verdirditmeyeceksin kardeşim
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