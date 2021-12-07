  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede "28 Şubat zulmü" zirve yaptı
Dünya

O ülkede "28 Şubat zulmü" zirve yaptı

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Nijerya’da Türkiye’deki 28 Şubat dönemini andıran bir süreç yaşanıyor… Ülkede Müslüman bir örgüt olan Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, Nijerya Eğitim Bakanı Mallam Adamu Adamu'ya okullarda başörtüsü ve peçe taktıkları için Müslüman kız öğrencilerin taciz edildiği iddiasıyla dilekçe verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 00:52:00 -
O ülkede "28 Şubat zulmü" zirve yaptı

Münübe Yılmaz

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Nijerya’da Türkiye’deki 28 Şubat dönemini andıran bir süreç yaşanıyor… Ülkede Müslüman bir örgüt olan Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, Nijerya Eğitim Bakanı Mallam Adamu Adamu'ya okullarda başörtüsü ve peçe taktıkları için Müslüman kız öğrencilerin taciz edildiği iddiasıyla dilekçe verdi. Grup, Güney Nijerya'daki devlete ait bazı ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü ve nikap giydikleri için taciz edildiğini söyledi ve bu gelişmenin anarşiye davetiye olduğu konusunda uyardı.

Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, Kasım ve Aralık ayları arasında Oyo, Osun, Ogun, Lagos ve Akwa Ibom eyaletlerinde başörtüsü ve nikap giyen Müslüman kadınlana yönelik 6 farklı taciz vakasının rapor edildiğini kaydetti.

Başörtüsü takmayacaklarına dair taahhütname imzalatılıyor

Abeokuta Federal Tarım Üniversitesi'nin başörtüsü ve nikabı yasaklayan kurumlardan biri olduğunu ifade eden Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, ayrıca, Ladoke Akintola Teknoloji Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi Dekanı olan bir öğretim görevlisinin, peçe kullanan Müslüman bir öğrenciyi tehdit ettiğini belirtti. Bazı Müslüman Hemşirelik bölümü öğrencilerine, baskı altında, başörtüsü takmayacaklarına dair bir taahhütname imzalatıldığını açıklayan Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, benzer olayların başka okullarda da yaşandığını ifade etti. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekliye 785 liralık zam göründü! İşte yeni maaşlar
Ekonomi

Emekliye 785 liralık zam göründü! İşte yeni maaşlar

Emeklinin ocak zammında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. TÜİK verilerine göre temmuz-kasım enflasyon..
Lavrov: 'ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini...'
Dünya

Lavrov: 'ABD, Rusya ve Hindistan'ın S-400 konusundaki işbirliğini...'

Rusya ile Hindistan'ın dışişleri ve savunma bakanları, 2+2 formatındaki toplantılar için başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi. Rusya Dışişl..
Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!
Gündem

Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in gözaltına alındığını iddia eden Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, haberini doğrulatamadığı gerekç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay