O ülkede "28 Şubat zulmü" zirve yaptı

Münübe Yılmaz

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Nijerya’da Türkiye’deki 28 Şubat dönemini andıran bir süreç yaşanıyor… Ülkede Müslüman bir örgüt olan Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, Nijerya Eğitim Bakanı Mallam Adamu Adamu'ya okullarda başörtüsü ve peçe taktıkları için Müslüman kız öğrencilerin taciz edildiği iddiasıyla dilekçe verdi. Grup, Güney Nijerya'daki devlete ait bazı ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü ve nikap giydikleri için taciz edildiğini söyledi ve bu gelişmenin anarşiye davetiye olduğu konusunda uyardı.

Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, Kasım ve Aralık ayları arasında Oyo, Osun, Ogun, Lagos ve Akwa Ibom eyaletlerinde başörtüsü ve nikap giyen Müslüman kadınlana yönelik 6 farklı taciz vakasının rapor edildiğini kaydetti.

Başörtüsü takmayacaklarına dair taahhütname imzalatılıyor

Abeokuta Federal Tarım Üniversitesi'nin başörtüsü ve nikabı yasaklayan kurumlardan biri olduğunu ifade eden Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, ayrıca, Ladoke Akintola Teknoloji Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi Dekanı olan bir öğretim görevlisinin, peçe kullanan Müslüman bir öğrenciyi tehdit ettiğini belirtti. Bazı Müslüman Hemşirelik bölümü öğrencilerine, baskı altında, başörtüsü takmayacaklarına dair bir taahhütname imzalatıldığını açıklayan Ta'awunu İnsan Hakları Girişimi, benzer olayların başka okullarda da yaşandığını ifade etti.